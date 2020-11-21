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Затримано колишнього начальника одного із територіальних підрозділів ГУ МВС України, який 7 років був у міжнародному розшуку

Суспільство | 20-11-2020, 17:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 128 128    



За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури за матеріалами Управління СБУ у Львівській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, в ході проведення оперативно-розшукових заходів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України) та зловживання владою або службовим становищем (ч.1 ст.364 КК України), затримано колишнього начальника одного із територіальних підрозділів ГУ МВС України у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку.

Встановлено, що правоохоронець, обіймаючи посаду начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, упродовж квітня 2011 року – липня 2012 року одержав від чотирьох осіб неправомірну вигоду на загальну суму понад 135 тис грн. Натомість він мав забезпечити непритягнення цих осіб, а також членів їхньої злочинної організації до кримінальної відповідальності та прикривати їхню незаконну діяльність по виготовленню та збуту наркотичної речовини – опію ацительованого.
Попри ухилення від явки до правоохоронних органів України, у лютому 2013 року йому заочно оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України. Відтак фігурант понад 7 років переховувався на території Ізраїлю та Російської Федерації.

Підозрюваний затриманий при спробі перетнути кордон з Росією.

За клопотання прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави

Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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