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На «хабарі» 3 000 доларів США викрито працівника суду

Суспільство | 20-11-2020, 17:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 122 122    
На «хабарі» 3 000 доларів США викрито працівника суду
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, слідчими СУ ГУ НП у Львівській області за оперативного супроводу спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Львівській області, у рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, задокументовано факт вимагання та одержання працівником відділу господарського забезпечення Львівського окружного адміністративного суду неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США за обіцянку здійснити вплив на прийняття колегію суддів одного із апеляційних судів області рішення про скасування обвинувального вироку суду та направлення справи на новий розгляд в суд першої інстанції.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України. Предмет неправомірної вигоди вилучено.
На цей час проводяться першочергові слідчі дії, після завершення яких заплановано повідомлення про підозру та звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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