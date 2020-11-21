Асоціація міст України розробила Практичний посібник для громад Суспільство | 20-11-2020, 17:39 0 151

Асоціація міст України представила сьогодні у Києві електронне видання «Практичний посібник для громад». Видання складається з п’яти модулів, які пропонують типові документи, алгоритми дій, а також зразки рішень місцевих рад та їх виконавчих органів.

Модуль 1. Типовий статут територіальної громади

У цьому модулі є методичні рекомендації щодо розроблення статуту територіальної громади, примірна структура статуту, де визначено права, обов’язки, форми участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, засади громадського контролю та звітування посадових осіб місцевого самоврядування тощо.



Модуль 2. Процедурні питання організації роботи органів місцевого самоврядування

У цьому модулі можна знайти типові документи: регламент сільської, селищної, міської ради; положення про постійні комісії сільської, селищної, міської ради; регламент виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради. Важливо, що у цих документах враховано врегулювання порядку проведення засідань колегіальних органів ради в режимі аудіо(відео) конференцій.



Модуль 3. Організація роботи виконавчих органів місцевого самоврядування. Примірні положення структурних підрозділів

У цьому модулі є примірні положення основних відділів та управлінь сільської, селищної міської ради, проєкти рішень сільської, селищної, міської ради про затвердження структури виконавчих органів, розподіл обов’язків між головою та його заступниками.



Модуль 4. Алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування

У цьому модулі можна знайти алгоритм основних дій з реорганізації органів місцевого самоврядування, який має на меті висвітлення суті процесу, черговості, змісту та особливостей окремих дій відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» (№3651-д).



Модуль 5. Стратегічний план розвитку громади (на прикладі Бучанської міської ради)

Тут зібрана загальна інформацію про стратегічне планування розвитку громади та приклад Стратегії сталого розвитку громади на прикладі громади м. Буча Київської області.



Над посібником працювали аналітики та експерти Асоціації міст України, фахівців Мінрегіону, Центрального офісу реформ при Мінрегіоні, фахівців і експертів у сфері місцевої демократії та статутної нормотворчості.



Знайти електронний посібник можна за посиланням: https://www.auc.org.ua/novyna/predstavlyayemo-praktychnyy-posibnyk-amu-dlya-gromad-pyat-moduliv



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

