Сполучені Штати Америки і Україна знову заявили про свої зобов’язання щодо боротьби з контрабандою ядерних матеріалів Суспільство | 20-11-2020, 17:41 0 113



Представники національної Агенції з ядерної безпеки (NNSA) і Адміністрації Державної прикордонної служби України нещодавно підписали спільну заяву, яка підтверджує зобов’язання обох країн до співпраці у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів.



Доктор Брент Парк, Заступник директора NNSA з ядерного нерозповсюдження і генерал-майор Володимир Нікіфоренко, Перший заступник Голови Держприкордонслужби України віртуально підписали спільну заяву у минулому місяці, підтверджуючи зобов’язання обох країн до продовження існуючих зусиль і посилення підтримки для запобігання контрабанді ядерних матеріалів уздовж державного кордону. Віртуальне підписання документу – це захід, який відбувся на полях Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії 2020 року.



«NNSA планує продовжувати співробітництво з Адміністрацією Державної прикордонної служби України у протидії контрабанді ядерних матеріалів, щоб бути готовими до протидії виникаючим загрозам XXI століття»: сказав доктор Парк: «Наше співробітництво принесло велику користь безпеці обох наших країн і зробило великий внесок в удосконалення глобальної безпеки».



В свою чергу генерал-майор Нікіфоренко зазначив: «Співпраця з Національною адміністрацією з ядерної безпеки США є одним з пріоритетних напрямків для Державної прикордонної служби України. Ми дуже цінуємо допомогу в протистоянні існуючим викликам, яку надають нам наші американські партнери».



Співробітництво між NNSA і Держприкордонслужбою України у боротьбі з контрабандою ядерних матеріалів почалось у 2005 році і включає:





· Установки систем радіаційного контролю у близько 90 міжнародних пунктах пропуску через державний кордон, аеропортах і портах в межах України;



· Оснащення системами радіаційного контролю внутрішніх контрольно-пропускних пунктів на межі з окупованими і контрольованими Росією територіями в АР Крим та окремих районів Донецької і Луганської областей;



· Польове розгортання 14 мобільних систем радіаційного виявлення;



· Забезпечення спеціалізованого навчання для офіцерів правоохоронних органів, що орієнтується на протидії контрабанді ядерних матеріалів;



· Обслуговування систем і обладнання радіаційного контролю у належному стані.

Співробітництво між NNSA і Адміністрацією Державної прикордонної служби України було також зорієнтоване на посилення глобальних зусиль у протидії контрабанді ядерних матеріалів. Це включило:



· Сприяння проведенню міжнародних навчальних заходів з питань боротьби з контрабандою ядерних матеріалів;



· Участь в обміні кращими практиками



NNSA сподівається на подальше співробітництво з Держприкордонслужбою України у протидії контрабанді ядерних матеріалів, щоб бути готовими до протидії виникаючим загрозам XXI століття.