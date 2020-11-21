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ВИБОРИ НА КАРАНТИНІ ВИХІДНОГО ДНЯ: ЯК БУДЕМО ГОЛОСУВАТИ?

Суспільство | 20-11-2020, 17:48Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    


22-го листопада у Львові та Дрогобичі відбудеться другий тур виборів міських голів, також у Львівській області проведуть повторне голосування з виборів депутатів до Великолюбінської селищної ради.

І попри те, що нещодавно Уряд впровадив карантин вихідного дня, на організацію та проведення самих виборів обмеження не поширюються, – відзначає член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий. Адже кожен українець має законне право на волевиявлення.

“Люди не обмежені в можливості реалізації свого конституційного права. Тобто, вони мають чітко усвідомлювати: навіть в запровадженні карантину вихідного дня, забезпечення голосування буде відбуватись відповідно до положень Виборчого кодексу, але з певними обмеженнями, які існують на сьогодні” – зазначає член ЦВК Сергій Постівий.

Правила безпеки на виборчій дільниці будуть подібні до тих, що були впроваджені під час першого туру 25 жовтня. А саме:
при вході на дільницю вимірюватимуть температуру;
при вході та у самому приміщенні для голосування буде нанесена розмітка, яка вказуватиме на дотримання дистанції;
усі учасники виборчого процесу мають бути в масках;
будуть встановлені дезінфікуючі засоби для рук;
будуть наявні окремі кабіни для голосування для людей, що мають ознаки респіраторних захворювань.

У ЦВК зазначають, що вони опрацювали помилки, врахували усі недоліки та неточності, які виявили у першому турі і провели роз'яснювальну роботу із членами дільничних виборчих комісій. Тому на другий тур у ЦВК йдуть із впевненістю – вибори поведуть безпечно. У Центрвиборчкомі підготували нові методички з безпеки та інформаційні плакати.

“Це ті матеріали, які дають допоміжну інформацію щодо правильної організації приміщення для голосування. Окрім того, для потреб кожної дільниці будуть надруковані і додатково поширені інформаційні плакати саме для виборців щодо роз'яснення протиепідеміологічних заходів під час голосування”, – розповів член ЦВК Сергій Постівий.

Та попри копітку підготовку до другого туру місцевих виборів, у ЦВК не виключають те, що явка 22 листопада може бути нижчою, ніж була 25 жовтня. Зокрема, і через карантин вихідного дня.

“В окремих громадах вже відбулося повторне голосування і по динаміці помітно, що кількість виборців, які прийшли на виборчі дільниці, зменшується” – зазначив Сергій Постівий.

Хоча вибори – це унікальна можливість для кожного громадянина прямо впливати на формування органів місцевої влади, голосування 25-го жовтня показало рекордно низьку явку – у Львівській області з більш ніж 1 890 000 виборців своїм правом голосу скористалися 43,8%.

У ЦВК запевняють, важливою є участь громадян у всіх виборах, які проводяться на території їх держави і в цьому їх підтримують громадські організації.

Директорка Громадського холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ” Тетяна Дурнєва закликає виборців дотримуватися правил безпеки та прийти на другий тур місцевих виборів. Адже саме зараз ті дні, коли від голосу кожного залежить, якими будуть очільники міст, сіл, селищ на найближчі 5 років:

“Візит на виборчу дільницю становить меншу небезпеку, ніж проїзд у громадському транспорті чи похід в магазин. Насправді, і ЦВК, і територіальні, і дільничні виборчі комісії докладають усіх зусиль для того, щоб була дотримана дистанція, щоб були продезинфіковані поверхні. Тобто, вибори будуть безпечні. Ще раз закликаю одягнути маску так, щоб закрити рот та ніс, взяти свою особисту ручку, дотримуватись дистанції, дезінфікувати свої руки перед входом і на виході з виборчої дільниці і при цьому віддати свій голос за майбутнє своєї громади. Адже зараз кожен голос має вагу, і саме від нас з вами залежить те, як ми житимемо найближчі 5 років!”, - говорить Тетяна Дурнєва, директорка Громадського холдингу “ГРУПА ВПЛИВУ”.

Голосуйте безпечно та відповідально.



Довідка
Повторне голосування та повторні вибори призначаються територіальною виборчою комісією. Інформацію про дати, громади та виборчі округи можна знайти на офіційних сайтах територіальних виборчих комісій, сайтах відповідних місцевих рад та у засобах масової інформації.
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