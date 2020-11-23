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Проплачуємо акцизні марки: до якого бюджету та за якими реквізитами
|Суспільство | 23-11-2020, 10:19
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Західне управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що плата за марки акцизного податку – плата, що вноситься вітчизняними виробниками та імпортерами алкогольних напоїв і тютюнових виробів за покриття витрат з виробництва, зберігання та реалізації марок акцизного податку (п.п. 14.1.148 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI).
Плата за марки акцизного податку зараховується до державного бюджету і відповідно до бюджетного законодавства використовується виключно для фінансування витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією, це в свою чергу визначено п. 9 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251(далі – Положення №1251).
Підприємства-виробники та імпортери алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, подають засобами електронного зв’язку в електронній формі, щомісяця до 8 числа продавцю марок акцизного податку, для задоволення через два місяці потреби в марках таку інформацію: попередню заявку-розрахунок про потребу в марках за їх видами, реквізити платіжного документа/платіжних документів (номер, дата платіжного доручення та сума перерахованих коштів) на перерахування плати за виготовлення марок та звіт про використання марок, придбаних у попередньому місяці (п. 3 Положення № 1251).
Формою попередньої заявки-розрахунку про потребу в марках акцизного податку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2016 № 428 передбачено подання заявки-розрахунку до Головного управління ДПС адміністративно-територіальної одиниці місця реєстрації платника.
Отже, плата за марки акцизного податку здійснюється до державного бюджету. А для отримання банківських реквізитів з метою здійснення плати за марки акцизного податку платнику податків необхідно звернутись до Головного управління ДПС адміністративно-територіальної одиниці місця реєстрації платника.
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