Як сплачується транспортний податок, якщо автомобіль придбано протягом року? Суспільство | 23-11-2020, 10:22 0 56



Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що за автомобіль, придбаний протягом року, транспортний податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Нагадуємо, що відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об'єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування (п. 267.4 ст. 267 ПКУ).

У разі спливу п'ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 01 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п'яти років (пп. 267.6.7 п. 267.6 ст. 267 ПКУ).



