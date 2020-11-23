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Помер один із авторів флешмобу Ice Bucket Challenge

Суспільство | 23-11-2020, 10:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 108 108    
У США від тривалої хвороби помер один із засновників благодійного флешмобу Ice Bucket Challenge 37-річний Патрік Куїнн

Джерело: фонд ALS Association, передає The Guardian

Дослівно: "Ми з глибоким жалем повідомляємо, що Патрік Куїнн, один із засновників флешмобу Ice Bucket Challenge від фонду ALS, помер у віці 37 років. У Патріка діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС — ред) в 2013 році, і він продовжив популяризувати найбільшу кампанію в історії існування соціальних мереж".

Деталі: У фонді відзначають, що запускаючи флешмоб Куїнн допоміг зібрати понад 220 мільйонів доларів на дослідження хвороби.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США, приблизно від 12 000 до 15 000 американців можуть мати БАС. За оцінками вчених, лише від 5% до 10% випадків БАС є спадковими. Причини виникнення захворювання до цих пір невідома, як немає і ефективного лікування.
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