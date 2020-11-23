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«Рішення ТВК про перенесення дати сесії міської ради є абсолютно незаконним», — А. Садовий

Суспільство | 23-11-2020, 15:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 19 19    
Цієї ночі міська виборча комісія ухвалила рішення перенести дату першої сесії міської ради з 3-го грудня на 24-те листопада. Хоча попередньо йшлось про те, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Як наголосив міський голова Львова Андрій Садовий, це виглядає як спроба узурпації влади у місті, тому це рішення буде оскаржуватись у всіх можливих інстанціях.

«Цієї ночі відбулась нечувана річ, яка має на меті узурпувати владу в місті, попри волевиявлення львів'ян.

Міська виборча комісія ухвалила рішення перенести дату першої сесії міської ради з 3-го грудня на 24-те листопада — це вже завтра. Хоча попередньо та ж ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно. Діяли вночі, без зайвих очей, без журналістів і прийняли рішення, яке ніяк не стосується вчорашніх виборів.

Що воно означає?

з приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови.
рада в такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря-в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення — бюджет, майнові питання тощо. За ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому міському голові.
Рішення ТВК є абсолютно незаконним, оскільки виборчий процес депутатів до Львівської міської ради завершився 19 листопада і жодних рішень на цю тему комісія ухвалювати не має права. Будемо оскаржувати його у всіх можливих інстанціях. Всі депутати, які візьмуть участь в цій афері, заплямують свою репутацію назавжди.

Найганебніше, що таке рішення ТВК пролобіював депутат від «ЄС» Сергій Івах — відомий покровитель скандальних будівельних афер. Програвши вибори міського голови, місцеві ділки з клану Козловського-Пупса вирішили захопити владу підкилимними, нічними «мутками».

Я прочитав сьогодні привітання з перемогою від свого опонента. Повірю, що це було щиро, коли партія Олега Михайловича зупинить спробу привселюдно і цинічно витирати ноги об волю львів'ян", — написав у себе на сторінці у мережі facebook міський голова Львова Андрій Садовий.
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