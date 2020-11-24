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Понад 5 років ув’язнення: на Львівщині чоловік отримав вирок за крадіжку авто

Суспільство | 24-11-2020, 09:20Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 27-річного жителя Харківської області, якого обвинувачували у незаконному заволодінні транспортним засобом на Львівщині, що завдало значної матеріальної шкоди (ч.2 ст.289 КК України).
Встановлено, що засуджений у січні цього року, перебуваючи на іспитовому терміні, у стані алкогольного сп’яніння незаконно заволодів автомобілем FIAT DOBLO, який знаходився у дворі мешканця с.Дернів (Кам’янка-Бузький район).
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Радехівської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років 2 місяці з конфіскацією всього належного майна.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури
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