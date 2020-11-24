Передаєте в оренду нерухомість разом із стаціонарним джерелом забруднення: які документи подати до ДПС? Суспільство | 24-11-2020, 09:21 0 76

У разі передачі в оренду або відчуження нерухомого майна разом із стаціонарним джерелом забруднення в середині звітного року cлід подати ф. №20-ОПП та заяву в ДПС за місцем розташування джерел забруднення про відчуження у нього об’єкта оподаткування екологічним податком

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що податкова декларація складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) та чинному на час її подання.

Норми встановлені п. 48.1 ПКУ.

Форма Податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. №715 із змінами та доповненнями. Невід’ємною частиною Декларації є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 – 6.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

Пунктом 63.3 ПКУ визначено, що платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням (далі – об’єкти оподаткування), контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з Порядком обліку платників податків, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. №1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.05.2014 за №503/25280 (далі – Порядок №1588).

Повідомлення про об’єкти оподаткування або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП (далі – Повідомлення за ф. №20-ОПП) подається протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків (п. 8.4 Порядку №1588).

Пунктом 250.9 ПКУ передбачено, якщо платник екологічного податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до ст. 250 ПКУ.

Таким чином, у разі передачі в оренду або відчуження нерухомого майна разом із стаціонарним джерелом забруднення в середині звітного періоду поточного року, платник складає та подає Повідомлення за ф. №20-ОПП і відповідно до п. 250.9 ПКУ повідомляє заявою контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення про виникнення (відчуження) у нього об’єкта оподаткування екологічним податком.

При цьому декларування податкових зобов’язань з екологічного податку здійснюється платниками за фактичний період перебування у користуванні об’єктів оподаткування, визначений у Повідомленні за ф. №20-ОПП, у відповідному звітному (податковому) періоді.



