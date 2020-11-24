Наявність цінників при продажу товарів обов’язкова Суспільство | 24-11-2020, 13:04 0 73



Відповідно до п. 8 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України.



Стаття 23 цього Закону, що передбачала застосування фінансової санкції у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за



кожний невиставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф



на послугу) або виставлений цінник на товар (меню, прейскурант або



тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях скасована ще у 2010 році.



