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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Наявність цінників при продажу товарів обов’язкова
|Суспільство | 24-11-2020, 13:04
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Відповідно до п. 8 ст. 3 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг» суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані реалізовувати товари (надавати послуги) за умови наявності цінника на товар (меню, прейскуранта, тарифу на послугу, що надається) у грошовій одиниці України.
Стаття 23 цього Закону, що передбачала застосування фінансової санкції у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за
кожний невиставлений цінник на товар (меню, прейскурант або тариф
на послугу) або виставлений цінник на товар (меню, прейскурант або
тариф на послугу) в іноземній валюті чи в інших одиницях скасована ще у 2010 році.
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