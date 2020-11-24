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Понад 164 млн гривень податку на нерухоме майно з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету
|Суспільство | 24-11-2020, 13:10
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В управлінні податкового адміністрування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у січні-жовтні 2020 року до місцевого бюджету надійшло понад 217 млн грн податку на нерухоме майно з юридичних осіб. У порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшились на 13,7 млн грн (січень-жовтень 2019 року – 203,5 млн гривень).
У жовтні 2020 року надійшло 53,1 млн грн, що у порівнянні з жовтнем 2019 року більше на 8,4 млн грн (жовтень 2019 року – 44,7 млн гривень).
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