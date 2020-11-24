Понад 164 млн гривень податку на нерухоме майно з юридичних осіб надійшло до місцевого бюджету Суспільство | 24-11-2020, 13:10 0 88



В управлінні податкового адміністрування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у січні-жовтні 2020 року до місцевого бюджету надійшло понад 217 млн грн податку на нерухоме майно з юридичних осіб. У порівнянні з січнем-жовтнем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшились на 13,7 млн грн (січень-жовтень 2019 року – 203,5 млн гривень).



У жовтні 2020 року надійшло 53,1 млн грн, що у порівнянні з жовтнем 2019 року більше на 8,4 млн грн (жовтень 2019 року – 44,7 млн гривень).