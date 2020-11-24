В Держприкордонслужбі закінчився осінній призов на строкову службу Суспільство | 24-11-2020, 13:32 0 101



Протягом жовтня-грудня 2020 року до лав Державної прикордонної служби України на строкову військову службу було призвано 500 осіб. З них 35 юнаків відібрали для служби в Морську охорону Держприкордонслужби.



Набір тривав у 22 областях України та в м. Києві.



Хлопців приймали у відомчих навчальних центрах, де перед розподілом у підрозділи охорони кордону новобранці пройшли первинну підготовку, яка тривала від одного до трьох місяців, в залежності від фаху.



Так, Головний центр підготовки особового складу Держприкордонслужби ім. генерал-майора Ігоря Момота, що на Черкащині, прийняв 300 осіб, Кінологічний навчальний центр, що у м. Великі Мости на Львівщині, зустрів 165 осіб, а Навчальний центр Морської охорони, що в Ізмаїлі на Одещині – 35 строковиків.



Військовослужбовці строкової служби вивчали прикордонні дисципліни, передовий досвід, вдосконалювали фізичну та проходили вогневу й тактичну підготовку.



Нагадаємо, що призову на строкову службу підлягали придатні за станом здоров’я до військової служби чоловіки, громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші громадяни, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.



Молоді люди, які отримали до призову на службу ступінь вищої освіти – магістр, служитимуть до 12 місяців, інші – до 18 місяців.



Також зазначимо, що військовослужбовці-строковики для подальшого проходження служби направлені до різних ділянок державного кордону, окрім зони ООС.



Поряд з тим, в Державній прикордонній службі України триває звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені строки. На сьогодні з понад 1800 прикордонників-строковиків, в запас ЗСУ вже звільнені більше 1700 юнаків. Решта – майже сотня – повернуться додому до кінця року.



Варто зазначити, що хлопці мають змогу залишитись на контракт та продовжити службу в Держприкордонслужбі. Наразі майже 40 юнаків з числа звільнених зі строкової служби виявили бажання підписати контракт та й надалі охороняти державний кордон України.



Для тих, хто хотів та не зміг потрапити цього року на строкову службу до прикордонників – не засмучуйтесь, адже завжди можна прийти на контрактну службу, звернувшись до центрів комплектування Держприкордонслужби.