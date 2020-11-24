Створіть електронний підпис та користуйтеся Електронним кабінетом Суспільство | 24-11-2020, 13:44 0 85

Про переваги використання електронного підпису та користування Електронним кабінетом розповів в інтерв’ю начальник Львівської ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Зубрицький.

Які зручності надає використання електронного підпису та користування Електронним кабінетом?

Використовуючи електронний цифровий підпис платник податку може через електронний кабінет подавати декларацію про доходи та майновий стан, усю податкову звітність, здійснювати листування, подавати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості, зробити запит про отримані доходи та багато іншого.

Ви зможете отримати майже весь спектр адміністративних послуг, не відвідуючи особисто податкову. Це зручно та вигідно. А на час карантину ще й убереже Ваше здоров’я.

За посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/help/video.html знаходяться відеоуроки, які допоможуть зорієнтуватися під час роботи в Електронному кабінеті.

Відеоурок від податкової № 1. Заповнення декларації про майновий стан і доходи громадян

Відеоурок від податкової № 2. Податкова декларація платника єдиного податку-ФОПа 3 групи за квартал

Відеоурок від податкової № 3. Оформлення запиту щодо отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків

Відеоурок від податкової № 4. Листування з ДПС за допомогою Електронного кабінету

Відеоурок від податкової № 5. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Відеоурок від податкової № 6. Подання заяви про надання довідки про відсутність заборгованості

Відеоурок № 7. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО фізичною особою-підприємцем

Відеоурок № 8. Як сформувати сертифікат електронної печатки для РРО юридичною особою



Що робити, якщо електронний підпис отриманий до 7 листопада 2018 року?

Якщо електронний підпис отриманий до 7 листопада 2018 року і потім не оновлювався чи не продовжувався, то цей ЕЦП став недійсним з 7 листопада 2020 року.

Для того щоб отримати актуальний КЕП та продовжувати підписувати електронні документи і податкову звітність, потрібно звернутися до обраного Акредитованого центру сертифікації ключів (далі - АЦСК).



На основі чого скасовується дія ЕЦП?

7 листопада 2018 року набув чинності оновлений Закон «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII (далі - Закон № 2155). Ним запроваджено поняття нового, більш захищеного електронного підпису - «кваліфікований електронний підпис» (далі - КЕП) та скасовано поняття ЕЦП.

Оскільки на той момент усі платники податків користувалися виключно ЕЦП, було вирішено організувати їх поступовий перехід на КЕП. Тому згідно з частиною 5 розділу VII Закону № 2155 платники податків могли повноцінно використовувати ЕЦП протягом 2 років з моменту набуття чинності нових норм. Таким чином вони отримали можливість замінити ЕЦП на КЕП у зручний для себе час.



Що робити, якщо електронний підпис отриманий після 7 листопада 2018 року?

Після 7 листопада 2018 року більшість АЦСК видавали платникам податків електронний підпис у вигляді КЕП. Обов'язково впевніться в тому, що ви є власником саме такого ключа, щоб комфортно продовжувати свою роботу після 7 листопада. Для цього необхідно звернутись до АЦСК, в якому бувотриманий електронний підпис.

У якому вигляді можуть зберігатися КЕП?

Оскільки КЕП є електронним файлом, для його зберігання потрібен фізичний носій. Відповідно до норм Закону № 2155 такий носій має назву «засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки». Він може мати такий вигляд:

- звичайний пристрій, на якому створюється та зберігається КЕП: будь-який флеш-накопичувач, жорсткий диск комп'ютера тощо. Згідно з пунктом 17 частини 1 статті 1 Закону № 2155 він називається простим засобом КЕП;

- пристрій із вбудованими апаратно-програмними засобами, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, копіювання чи ознайомлення з параметрами особистого ключа. Такий пристрій називається захищеним носієм особистих ключів і відповідає умовам пункту 2 Порядку використання електронних довірчих послуг. Прикладом такого носія є токен (компактний пристрій, призначений для забезпечення інформаційної безпеки користувача, також використовується для ідентифікації його власника, безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів тощо).

Те, в якому вигляді має зберігатися ваш ключ, залежить від вашого виду діяльності.



Хто має зберігати КЕП виключно на захищених носіях?

Згідно з вимогами абзацу другого частини 2 статті 17 Закону № 2155 з 7 листопада 2020 року зберігати КЕП на захищених носіях особистих ключів (токенах) зобов'язані такі суб'єкти:

- представники органів державної влади;

- представники органів місцевого самоврядування;

- працівники державних установ, підприємств, організацій;

- нотаріуси;

- державні реєстратори та суб'єкти, що виконують їхні обов'язки згідно з уповноваженням держави.



В якому вигляді мають тримати КЕП представники приватного бізнесу?

Згідно з законодавством сьогодні приватні суб'єкти господарювання не зобов'язані використовувати токени, але можуть придбати їх за власним бажанням.

Урядовою постановою № 193 «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення можливості використання удосконалених електронних підписів і печаток, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів» (далі - Постанова) установлено, що удосконалені електронні підписи чи печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, що відповідають затвердженим пунктом 2 Постанови вимогам, можуть використовуватися користувачами електронних довірчих послуг для здійснення електронної ідентифікації, електронної взаємодії та автентифікації фізосіб, юридичних осіб, а також представників юридичних осіб у разі, коли законодавством передбачено використання виключно кваліфікованих електронних підписів чи печаток (кваліфікованих електронних довірчих послуг) або записів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Відповідно до абз. 2 п. 1 Постанови з 7 листопада 2020 року по 31 грудня 2021 року приватний бізнес має право використовувати КЕП, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів (тобто зберігати підпис на будь-якій флешці, жорсткому диску тощо).

З 1 січня 2022 року приватні суб'єкти господарювання зобов'язані використовувати КЕП виключно на захищених носіях особистих ключів (токенах).

Який носій вважається токеном?

Токен (його також називають апаратним ключем) - це флеш-накопичувач, що має унікальний інвентарний номер і затверджений Держслужбою спецзв'язку. Захищеність електронного підпису, що зберігається на токені, забезпечується такими факторами:

- коли користувач підписує документи, сервіс електронного документообігу зчитує не лише сам файл, а й параметри носія, на якому він зберігається;

- токен захищений від відкриття даних, тому ключ з нього неможливо скопіювати на інший пристрій;

- існує обмеження на допустиму кількість введень пароля.



Як можна увійти до електронного кабінету?

Вхід до Електронного кабінету здійснюється із загальнодоступної відкритої частини, або з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації - id.gov.ua (MobileID та BankID).

За допомогою цього сервісу платник може сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, у тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також у режимі реального часу можна отримати доступ до особистої інформації, а саме отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності тощо.



До яких сервісів надає доступ приватна частина Електронного кабінету Державної податкової служби?

Приватна частина Електронного кабінету Державної податкової служби надає можливість доступу до понад 80 електронних сервісів.

Безкоштовним сервісом Державної податкової служби «Електронний кабінет» можна скористатись цілодобово. Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Найближчим часом заплановано запровадження ще шістьох нових сервісів, серед яких – FATCA, Єдина звітність (ЄСВ+ПДФО), Електронні інкасові доручення, Е-акциз, Єдиний рахунок, Скарги покупців (КЕШБЕК).

Інформацію розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/433884.html.



Як можна надіслати до ДПС електронне звернення?

З метою спрощення листування з громадянами в ДПС функціонує електронна поштова скринька zvernennya_dps@tax.gov.ua. Електроне звернення яке надішлють на вказану електронну скриньку, має бути з відсканованим особистим підписом та із зазначенням місця проживання (реєстрації) або підписані за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Такі листи будуть розглянуті та відповіді на них будуть надані у терміни, визначені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення, які громадяни надішлють на вказану електронну скриньку БЕЗ сканованого особистого підпису та БЕЗ зазначення місця проживання (реєстрації), будуть повернуті без розгляду протягом 10 днів із відповідним роз’ясненням відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».



Право на податкову знижку

Громадяни, які не є суб’єктами господарювання та які протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, мають право на отримання податкової знижки за умови наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України.

Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на: навчання,отримання доступного житла за державними програмами, оплату допоміжних репродуктивних технологій, відсотки за іпотечним кредитом, внески на благодійність,страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя, пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо. Щоб отримати податкову знижку необхідно: заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи;у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення. Після отримання декларації визначається сума, що підлягає поверненню, яка громадянам перераховується протягом 60 днів поштовим переказом або на банківський рахунок.

Зверніть увагу, що право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки, тобто для отримання знижки за 2019 рік, необхідно подати декларацію до 31 грудня 2020 року включно.

Загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному році, не може перевищувати суму річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого у вигляді заробітної плати. До заробітної плати належать основна та додаткова винагороди, інші заохочувальні та компенсаційні кошти, які виплачують платнику податку на підставі відносин трудового найму.



Зміни в порядку надання податкової знижки

Законом України від 16 січня 2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до Податкового кодексу України в частині документального підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки (п.166.2 ст.166 Податкового кодексу України). Особа, яка звертається за податковою знижкою до податкового органу окрім податкової декларації про майновий стан і доходу має подати до податкового органу копії документів, які підтверджують витрати, що включають до податкової знижки (платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують продавця товарів і особу, яка зверталася за податковою знижкою), а також копії договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк оплати за такі товари. При цьому, оригінали вищевказаних документів підлягають зберіганню платником податку.

Витрати платник може підтвердити з 23.05.2020 електронним розрахунковим документом. При цьому, в податковій декларації він зазначатиме лише реквізити електронного розрахункового документа. Для підтвердження права такого платника на податкову знижку податкові органи використовуватимуть Державний сервіс перевірки квитанцій (check.gov.ua), який надає можливість перевірити факт оплати за кодом квитанції.

Податковою знижкою можуть скористатись громадяни України, які отримують офіційну заробітну плату або працюють за договорами цивільно-правового характеру, які сплачують податок з доходів фізичних осіб. Фізичні особи - підприємці права на податкову знижку не мають, оскільки податок з доходів фізичних осіб не сплачують. Для отримання податкової знижки громадянам необхідно подати до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи. Термін подання декларації для реалізації права на податкову знижку – 31 грудня 2020 року. Не скориставшись правом на податкову знижку в цьому році, громадянин втрачає його в наступному році.



