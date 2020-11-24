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Уточнено окремі умови надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно

Суспільство | 24-11-2020, 16:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    


Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що з 14 жовтня 2020 року набрали чинності норми Закону України від 17 вересня 2020 року № 905-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пільг із сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно» (далі – Закон № 905), яким доповнено перелік осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору.

Так, платниками туристичного збору не можуть бути особи, які взяті на облік як внутрішньо переміщені особи, відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених пп. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

При обчисленні бази оподаткування об'єктів нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим органом не враховуються об'єкти нерухомості, що не є об'єктом оподаткування відповідно до пп. 38.6 п. 38 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.
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