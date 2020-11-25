100 тис грн за неіснуючий борг: на Львівщині затримано вимагач Суспільство | 24-11-2020, 20:43 0 131

За процесуального керівництва прокурорів Червоноградської місцевої прокуратури спільно з працівниками Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 189 КК України (вимагання) задокументовано факт вимагання в мешканця Червонограда грошових коштів.

Встановлено, що 43-річний житель Одеської області упродовж декількох днів вимагав у потерпілого 100 тис грн, які той нібито заборгував йому кілька років тому, погрожуючи при цьому йому та членам його сім’ї вбивством.

Вказану особу сьогодні затримано в порядку ст.208 КПК України під час отримання частини коштів, які він вимагав у потерпілого, у сумі 53 тис грн та 500 доларів США

На цей час проводяться першочергові слідчі дії, після завершення яких, заплановано повідомлення про підозру та звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини та інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.