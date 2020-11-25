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Франція починає послаблювати карантин

Суспільство | 25-11-2020, 01:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 104 104    
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про початок поетапного пом'якшення карантинних обмежень.

Джерело: The Guardian

Деталі: Цей план складається із трьох етапів. Перехід до кожного наступного залежить від швидкості поширення коронавірусу.

Перший етап розпочнеться 28 листопада. З того часу громадяни зможуть займатись спортом на вулиці до трьох годин на день та у межах 20 кілометрів від свого будинку. Наразі ж від будинку можна відійти на 1 кілометр та не більше ніж на 1 годину.

Також зможуть відкритись магазини, які продають товари не першої необхідності, такі як одяг, іграшки. Дозволяється відновлення релігійних служб, але за умови присутні не більше ніж 30 осіб.

Другий етап послаблення обмежень, за умови стабільної епідеміологічної ситуації, має розпочатись з 15 грудня. Влада розраховує, що тоді кількість нових випадків щоденно буде зменшуватись на 5 тисяч.

Тоді дозволять відкритись кінотеатрам та театрам, але все ще буде діяти комендантська години з 21:00 до 7:00.

І якщо кількість заражень буде менше 5 тисяч на день, то з 20 січня відбудеться перехід до третього етапу. Він стосуватиметься відкриття ресторанів та тренажерних залів, відновлення навчання у школах та університетах.

Нагадаємо:

За останню добу у Франції виявили більше 9 тисяч нових випадків коронавірусу та зареєстрували 592 летальних випадків. Загалом же в країні за час пандемії підтвердили 2,1 мільйона випадків інфікування.
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