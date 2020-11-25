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Стало відоме ім’я військового, який загинув від кулі снайпера на Донбасі
|Суспільство | 25-11-2020, 08:33
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|У вівторок загинув В’ячеслав Мінкін, в якого біля Авдіївки вистрілив снайпер.
Джерело: Фастівська міська рада у facebook
Деталі: Загиблому було 31 рік. У нього залишилась дружина та син. У 2019 році мешканець Фастова Мінкін був нагороджений медаллю за участь в боях "Світлодарська дуга".
Раніше повідомлялось, що служив загиблий у 72 ОМБР імені Чорних Запорожців.
Нагадаємо:
Поранений раніше кулею снайпера у вівторок боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців помер у лікарні.
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