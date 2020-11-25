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У Вінниці відмовились від головної ялинки через коронавірус
|Суспільство | 25-11-2020, 08:38
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|Міська влада Вінниці вирішила не встановлювати головну ялинку в місті, а всі святкування перевести в онлайн-формат.
Джерело: міський голова Вінниці Сергій Моргунов у facebook
Пряма мова: " Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус.
Тому в цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат".
Деталі: Зазначається, що таке рішення прийняли через дискусію, яка розпочалась серед містян щодо доцільності встановлення ялинки.
"Навіть є декілька петицій з цього приводу. Одні мешканці громади вважають, що цього року головну ялинку Вінниці ставити не потрібно і краще ці ресурси спрямувати на лікарні для боротьби з COVID-19. Інші навпаки за збереження цієї традиції, щоб в цей складний період для всіх міська ялинка додала людям позитивних емоцій", – написав міський голова.
Проте магістральні вулиці Вінниці все ж таки прикрасять ілюманацією, а на Майдані Незалежності міста встановлять вертеп.
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