Російські окупанти чотири рази обстріляли позиції українських бійців – ООС Суспільство | 25-11-2020, 08:45 0 82 24 листопада російські найманці чотири рази відкривали вогонь та вбили українського бійця. Від початку нової доби спостерігається дотримання тиші.







Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості.



Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет".



Деталі: Окрім того, ворог провокував наших військових біля Водяного.



А біля Авдіївки внаслідок прицільного вогню снайпера загинув український військовий, про що повідомлялось раніше.



Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.



Нагадаємо:



Поранений раніше кулею снайпера у вівторок боєць 72 ОМБР імені Чорних Запорожців помер у лікарні.