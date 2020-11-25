10 ПАКУНКІВ СИГАРЕТ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКОГО КОРДОНУ Суспільство | 25-11-2020, 09:26 0 85



Незаконному переміщенню тютюнової контрабанди через українсько-румунський кордон запобігли учора ввечері прикордонники відділу “Яблунівка” у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.



Перевіряючи вказаний напрямок, прикордонний наряд виявив неподалік від кордону групу чоловіків з пакунками. При спробі затримання, зловмисники, скориставшись значним віддаленням від військовослужбовців, покидали свої ноші та вдались до втечі. Оглядаючи місцевість прикордонники виявили 10 пакунків, у яких знаходилось 4950 пачок безакцизних сигарет. За даним фактом на адресу Закарпатської обласної прокуратури, Хустського відділу НП ГУ та ДФС у Закарпатській області направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".



Тютюнові вироби доставили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону