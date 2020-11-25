Понад 794 млн грн податкових платежів сплатили до бюджетів підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води за десять місяців 2020 року Суспільство | 25-11-2020, 13:28 0 49

Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині у січні-жовтні 2020 року до Зведеного бюджету сплачено понад 794 млн грн податкових платежів, що на 76,7 млн грн або на 10,7 відсотків більше ніж у січні-жовтні 2019 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,6 відсотки.



Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/442618.html





