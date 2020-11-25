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Понад 794 млн грн податкових платежів сплатили до бюджетів підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води за десять місяців 2020 року

Суспільство | 25-11-2020, 13:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 49 49    

Підприємствами з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води на Львівщині у січні-жовтні 2020 року до Зведеного бюджету сплачено понад 794 млн грн податкових платежів, що на 76,7 млн грн або на 10,7 відсотків більше ніж у січні-жовтні 2019 року. Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 3,6 відсотки.

Детальніше дивитись за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/442618.html
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