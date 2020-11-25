17 тис грн і «ЗІЛ»: на Турківщині покарали чоловіка за крадіжку деревини Суспільство | 25-11-2020, 13:30 0 90

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 38-річного жителя м.Турка за крадіжку деревини (ч.2 ст.15 ч.1 ст.185 КК України).



Встановлено, що всередині липня цього року чоловік приїхав автомобілем «ЗІЛ» у лісовий масив Боринського лісництва ДП «Боринське лісове господарство», де лісники заготовляли деревину, і завантажив на свій автомобіль 12 колод породи «Ялиця».



Однак місце злочину покинути не встиг – йому завадили працівники лісогосподарства.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і призначив покарання у вигляді штраф у розмірі 17 000 грн з конфіскацією знаряддя вчинення злочину – автомобіля марки «ЗІЛ».







Пресслужба Львівської обласної прокуратури