Зареєструйте ПРРО за допомогою Електронного кабінету Суспільство | 25-11-2020, 13:35 0 48

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що суб’єкти господарювання, які мають намір зареєструвати програмний РРО, повинні перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку платник податку має повідомити контролюючий орган шляхом подання повідомлення за формою 20-ОПП.



Так, реєстрація ПРРО здійснюється на підставі Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО (J/F 1316602), що подається у електронній формі через Електронний кабінет або засобами телекомунікацій.



Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка реєстраційної заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації.



У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації програмних РРО реєструється шляхом присвоєння програмним забезпеченням фіскального сервера фіскального номера ПРРО із внесенням даних до Реєстру ПРРО.



Про реєстрацію програмних РРО суб’єкту господарювання направляється інформація у другій квитанції із зазначенням присвоєного під час реєстрації фіскального номера ПРРО.



Після включення ПРРО до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій такий ПРРО може використовуватись суб’єктом господарювання.



