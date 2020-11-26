143 рази порушив умови адміністративного нагляду: суд відправив жителя Миколаївщини за ґрати Суспільство | 25-11-2020, 19:02 0 117



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 24-річного жителя Миколаївського району (Львівська область) за порушення правил адміністративного нагляду (примітка: адміністративний нагляд – система тимчасових примусових профілактичних засобів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених з місць позбавлення волі) - ст.395 КК України.



Встановлено, що раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік, замість вести законослухняний спосіб життя, не порушувати громадський порядок і виконувати певні правила (повідомляти про зміну місця роботи, місця проживання чи перебування), як це передбачено умовами адміннагляду, 143 рази самовільно залишив місце проживання, за що його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.



Враховуючи той факт, що обвинувачений мав іспитовий термін за попередні злочини, але систематично здійснював правопорушення, суд погодився з доводами прокурора Золочівської місцевої прокуратури і визнав обвинуваченого винним.







Відтак суд відправив порушника для відбування призначеного покарання за попередні злочини і додатково засудив на 3 місяці арешту за порушення правил адміністративного нагляду.

Тепер чоловік проведе за ґратами 3 роки 2 місяці та 10 днів.