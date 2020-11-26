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Подану заяву на єдиний податок скасувати неможливо

Суспільство | 26-11-2020, 01:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 77 77    

Під час реєстрації підприємницької діяльності через додаток «Дія» одночасно з заявою про реєстрацію ФОП було подано заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та помилково обрано 3 групу єдиного податку. Чи може ФОП подати заяву про зміну групи єдиного податку або про відмову від застосування єдиного податку - в даному випадку з моменту реєстрації ФОП?

Норми Податкового кодексу України не передбачають можливості відкликання фізичними особами – підприємцями поданих ними заяв про застосування спрощеної системи оподаткування.

Такий підприємець може перейти на іншу групу єдиного податку або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування лише з першого числа місяця наступного кварталу за умови подання ним не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу відповідної заяви.


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