Подану заяву на єдиний податок скасувати неможливо Суспільство | 26-11-2020, 01:04 0 77

Під час реєстрації підприємницької діяльності через додаток «Дія» одночасно з заявою про реєстрацію ФОП було подано заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та помилково обрано 3 групу єдиного податку. Чи може ФОП подати заяву про зміну групи єдиного податку або про відмову від застосування єдиного податку - в даному випадку з моменту реєстрації ФОП?



Норми Податкового кодексу України не передбачають можливості відкликання фізичними особами – підприємцями поданих ними заяв про застосування спрощеної системи оподаткування.



Такий підприємець може перейти на іншу групу єдиного податку або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування лише з першого числа місяця наступного кварталу за умови подання ним не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу відповідної заяви.





