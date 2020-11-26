Зміни для урегулювання актуальних питань трансфертного ціноутворення, зокрема, щодо штрафних санкцій Суспільство | 26-11-2020, 09:25 0 83

Західне управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом України від 16.01.2020 № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (крім деяких змін, які набирають чинності з 1 січня 2021 року) (далі - Закон 466) внесено зміни для урегулювання актуальних питань трансфертного ціноутворення, зокрема, щодо штрафних санкцій.

Відповідно до пп.39.4.1 п.39.4 ст.39 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані подавати до 01 жовтня року, що настає за звітним, зокрема, Звіт про контрольовані операції (пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 Кодексу).

Зміни та розширення до пунктів 120.3 - 120.6 статті 120 Кодексу переважно викликані запровадженням у вітчизняні правила трансфертного ціноутворення (далі - ТЦ) двох додаткових рівнів документації з ТЦ, повідомлень про участь у міжнародній групі компаній, що є необхідною умовою встановлення дієвих механізмів понесення відповідальності у разі порушення платниками податків відповідних норм п.39.4 ст.39 Кодексу.

Відповідальність за неподання платником податків Звіту передбачена п.120.3 ст.120 Кодексу, за несвоєчасне подання Звіту - п.120.6 ст.120 Кодексу.

Згідно з п.120.3 ст.120 Кодексу неподання платником податків, зокрема, Звіту відповідно до вимог ст.39 Кодексу - тягне за собою накладення штрафу (штрафів):

- 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;

- 3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктами 39.4.6 та 39.4.9 пункту 39.4 статті 39 Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Пунктом 120.6 ст.120 Кодексу визначено, що несвоєчасне подання платником податків, зокрема, Звіту - тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:

- одного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання Звіту, але не більше 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року;

- двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документації, визначеної підпунктами 39.4.6 і 39.4. пункту 39.4 статті 39 Кодексу, але не більше 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року.

У цілому такі зміни стосуються щодо поширення штрафів на випадки: неподання, у т. ч. неподання після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу, або несвоєчасного подання платниками податків, які здійснюють КО, у порядку встановленому податковим законодавством.





