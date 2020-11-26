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Інтерв’ю із заступником начальника Головного управління ДПС у Львівській області Русланом Ганюком

Суспільство | 26-11-2020, 11:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    


Добрий день, Руслане Володимировичу! У мене питання «гарячої» теми на сьогодні в частині змін у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій. Скажіть, скільки коштує та де можна придбати програмний РРО?

Добрий день. Суб’єктам господарювання з 1 серпня 2020 дозволено при здійсненні готівкових розрахунків із споживачами застосовувати програмні РРО, в якості яких можна використовувати будь-який пристрій (смартфон, планшет, комп’ютер тощо).

Хочу зазначити, що для уникнення втрат, у першу чергу суб’єктів малого та мікробізнесу, відповідне програмне забезпечення надається ДПС суб’єктам господарювання безкоштовно. Його можна отримати з сайту ДПС України. На головній сторінці сайту розміщено банер «Програмні РРО», натискаючи на нього можна отримати всю необхідну інформацію щодо впровадження та реєстрації програмних РРО, в тому числі скачати відповідне програмне забезпечення. Програмний РРО реєструється на окрему господарську одиницю, реквізити якої зазначаються у розрахункових документах (чеках), які створює такий програмний РРО.




Що таке механізм «Кешбек», який передбачається запровадити?

Так дійсно, передбачається запровадження механізму компенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар або послугу, якщо такому споживачу було надано розрахунковий документ, інформація щодо якого відсутня в базах даних ДПС.

Отже, якщо споживачу надано касовий чек РРО, проте інформація про такий чек відсутня на сервері ДПС, споживач має право звернутися до контролюючого органу про порушення суб’єктом господарювання порядку проведення готівкових розрахунків та, у разі їх підтвердження, має можливість отримати з бюджету як компенсацію 100 відсотків вартості придбаного товару, який йому було реалізовано з порушенням вимог чинного законодавства.

Механізм «Кешбек» запроваджується, в першу чергу, для боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками споживачам надаються чеки, які не є фіскальними, проте на вигляд схожі на фіскальні чеки.

Я підприємець, платник єдиного податку другої групи, проводжу розрахунки за готівку і очікую перевищення обсягу доходу в 1 млн грн в листопаді місяці цього року. Чи потрібно мені реєструвати касовий апарат?

Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій застосовуються платниками єдиного податку другої - третьої груп (фізичними особами - підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищив 1000000 гривень. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для таких платників починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.

Таким чином, в разі перевищення в ІV кварталі 2020 року обсягу доходу в 1 млн грн, з 1 січня 2021 року ви повинні використовувати при готівкових розрахунках касовий апарат.

Чи може податкова служба проводити документальні перевірки під час дії карантину у зв’язку з коронавірусною хворобою?

Як відомо, в Україні з 18 березня цього року було запроваджено мораторій на проведення податкових перевірок. Мораторій розповсюджується практично на всі планові і позапланові перевірки, за винятком перевірок, які пов'язані з бюджетним відшкодуванням ПДВ і тих, які проводяться у зв’язку з розпочатою процедурою припинення юридичної особи.




Чи допускається під час карантину проведення документальних перевірок за заявами платників податків?

Так, адже згідно з Податковим кодексом України обмеження на проведення перевірок, визначені кодексом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків.
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