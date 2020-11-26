У Львівській обласній прокуратурі відбулася спільна нарада з питань дотримання режиму у місцях позбавлення волі та протидії кіберзлочинам Суспільство | 26-11-2020, 16:14 0 76

Під головуванням керівника Львівської обласної прокуратури за участю керівництва Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції та управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України відбулась спільна нарада з питань дотримання законодавства в установах виконання покарань та протидії кіберзлочинам, вчиненим з використанням електронно-обчислювальної техніки у місцях позбавлення волі.



Учасники обговорили проблемні питання протидії кіберзлочинності як новому віртуальному явищу, що завдає шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам громадян. Констатовано, що в територіальні підрозділи Нацполіції області надходять численні звернення громадян щодо вчинення відносно них шахрайських дій з використанням засобів зв’язку та електронно-обчислювальної техніки. Перевіркою вказаних фактів встановлено непоодинокі випадки вчинення таких дій в’язнями, які перебувають у місцях несвободи.



Окрім того, акцентовано увагу на дотриманні оперативними підрозділами установ виконання покарань та попереднього ув’язнення вимог чинного законодавства щодо забезпечення у місцях несвободи режимних вимог, вжитті достатніх заходів щодо встановлення, перекриття каналів та шляхів надходження заборонених предметів до місць несвободи, насамперед наркотичних засобів та мобільних телефонів.



А.Войтенко підкреслив, що завдяки взаємодії між керівництвом силового блоку області вдалося досягнути певних позитивних напрацювань. Задля більш цілеспрямованої та ефективної роботи правоохоронних органів, необхідно і надалі активізовувати роботу у цьому напрямку.



Окремо обговорено стан дотримання вимог законодавства України щодо вжиття заходів, спрямованих на унеможливлення поширення серед в’язнів гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.



За результатами наради розроблено комплекс додаткових узгоджених заходів з протидії кіберзлочинності та визначено шляхи ефективної взаємодії правоохоронних органів.











Пресслужба Львівської обласної прокуратури