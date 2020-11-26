Які види діяльності не може здійснювати ФОП на загальній системі оподаткування? Суспільство | 26-11-2020, 16:21 0 76

Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що фізична особа-підприємець на єдиному податку обмежена у виборі видів діяльності статтею 291 ПКУ.



Однак ці обмеження не стосуються підприємців на загальній системі оподаткування.



Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.



Згідно із ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.



Перелік видів діяльності, які не має право здійснювати фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування визначений у ст. 4 Закону України від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ «Про підприємництво».



Ці обмеження стосуються усіх підприємців незалежно від системи оподаткування.