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Ворог стріляв по позиціях біля Мар’їнки, Старогнатівки та Авдіївки – ООС
|Суспільство | 27-11-2020, 08:40
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|26 листопада збройні формування РФ та її найманці два рази порушили режим припинення вогню, а з початку поточної доби – один раз.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проголошений режим припинення вогню ворог знехтував поблизу Мар’їнки. На цій ділянці противник вів вогонь з великокаліберного кулемета. Неподалік населеного пункту Старогнатівка ворог застосував станковий протитанковий гранатомет".
Деталі: У штабі зазначають, що ворожі постріли не становили загрози для життя та здоров’я наших захисників. Саме тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських воїнів не було.
Від початку поточної доби, 27 листопада, російсько-окупаційні війська та їх найманці один раз відкрили вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї в передмісті Авдіївки.
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