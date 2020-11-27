Шахрайство на близько 80 тис грн: житель Новояворівська потрапив за ґрати Суспільство | 27-11-2020, 09:18 0 86

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 25-річного раніше неодноразово судимого за крадіжки жителя м.Новояворівськ, якого обвинувачували у шахрайстві (ч.2 ст.190 КК України).

Встановлено, що впродовж жовтня – грудня 2019 року чоловік, зловживаючи довірою старшої жінки, заволодів її коштами в сумі близько 80 тис грн. Натомість обіцяв посприяти в умовно-достроковому звільненні її сина



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Самбірської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки. Враховуючи, що обвинувачений порушив умови умовно-дострокового звільнення, за ґратами він проведе 4 роки.







Пресслужба Львівської обласної прокуратури



