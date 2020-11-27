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Отримайте корисну інформацію, скориставшись «Електронним кабінетом платника»
|Суспільство | 27-11-2020, 13:10
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Головне управління ДПС у Львівській області, особливо в період коронавірусу, закликає платників податків та громадян активно використовувати можливості «Електронного кабінету платника». Для зручності пропонуємо гіперзсилки послуг електронного сервісу ДПС України.
Ø Дані про взяття на облік платників податків https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration
Ø Довідка про відсутність заборгованості https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit
Ø Реєстр платників єдиного податку https://cabinet.tax.gov.ua/registers/edpod
Ø Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового https://cabinet.tax.gov.ua/registers/excise
Ø Реєстр неприбуткових установ та організацій https://cabinet.tax.gov.ua/registers/non-profit
Ø Реєстр страхувальників https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ev
Ø Дані реєстру платників ПДВ https://cabinet.tax.gov.ua/registers/pdv
Ø Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vidstr-appl
Ø Інформація про РРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro
Ø Інформація про ПРРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/prro
Ø Інформація про книги ОРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/koro
Ø Екземпляри РРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro-instance
Ø Реєстр ЦСО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro-cso
Ø Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vidstr-appl
Ø РЕЄСТР податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена https://cabinet.tax.gov.ua/registers/inv-stopped
Ø Пошук фіскального чека https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check
Ø Пошук марки акцизного податку https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark
Ø Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vehicles
Ø Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk
Ø Система обліку публічної інформації https://cabinet.tax.gov.ua/registers/pub-doc
«Електронний кабінет» для громадян:
· Загальна інформація про платника https://cabinet.tax.gov.ua/individual
· Запит про суми виплачених доходів https://cabinet.tax.gov.ua/individual
· Податкова декларація про майновий стан i доходи https://cabinet.tax.gov.ua/individual
· Облікова картка фізичної особи – платника податків (1ДР) https://cabinet.tax.gov.ua/individual
· Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб (5ДР) https://cabinet.tax.gov.ua/individual
· Портал Електронних послуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/Payment
Стан розрахунків з бюджетом https://cabinet.tax.gov.ua/tax-account
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