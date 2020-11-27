Отримайте корисну інформацію, скориставшись «Електронним кабінетом платника» Суспільство | 27-11-2020, 13:10 0 86



Головне управління ДПС у Львівській області, особливо в період коронавірусу, закликає платників податків та громадян активно використовувати можливості «Електронного кабінету платника». Для зручності пропонуємо гіперзсилки послуг електронного сервісу ДПС України.



Ø Дані про взяття на облік платників податків https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration



Ø Довідка про відсутність заборгованості https://cabinet.tax.gov.ua/registers/debit



Ø Реєстр платників єдиного податку https://cabinet.tax.gov.ua/registers/edpod



Ø Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового https://cabinet.tax.gov.ua/registers/excise



Ø Реєстр неприбуткових установ та організацій https://cabinet.tax.gov.ua/registers/non-profit



Ø Реєстр страхувальників https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ev



Ø Дані реєстру платників ПДВ https://cabinet.tax.gov.ua/registers/pdv



Ø Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vidstr-appl



Ø Інформація про РРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro



Ø Інформація про ПРРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/prro



Ø Інформація про книги ОРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/koro



Ø Екземпляри РРО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro-instance



Ø Реєстр ЦСО https://cabinet.tax.gov.ua/registers/rro-cso



Ø Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов'язання чи податкового боргу https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vidstr-appl



Ø РЕЄСТР податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена https://cabinet.tax.gov.ua/registers/inv-stopped



Ø Пошук фіскального чека https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check



Ø Пошук марки акцизного податку https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark



Ø Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий https://cabinet.tax.gov.ua/registers/vehicles



Ø Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk



Ø Система обліку публічної інформації https://cabinet.tax.gov.ua/registers/pub-doc



«Електронний кабінет» для громадян:



· Загальна інформація про платника https://cabinet.tax.gov.ua/individual



· Запит про суми виплачених доходів https://cabinet.tax.gov.ua/individual



· Податкова декларація про майновий стан i доходи https://cabinet.tax.gov.ua/individual



· Облікова картка фізичної особи – платника податків (1ДР) https://cabinet.tax.gov.ua/individual



· Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб (5ДР) https://cabinet.tax.gov.ua/individual



· Портал Електронних послуг ПФУ https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/Payment



Стан розрахунків з бюджетом https://cabinet.tax.gov.ua/tax-account





