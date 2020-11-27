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Шановні платники податків, бухгалтери та керівники!
|Суспільство | 27-11-2020, 13:12
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Будьте обережні!
В органи державної фіскальної служби Львівщини надходить інформація про осіб, які звертаються начебто від імені керівництва фіскальної служби області, та вимагають кошти у бізнесменів.
Шахраї вимагають гроші для залагодження питань щодо «перевірок», чи на якісь інші потреби.
Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації.
Якщо ж траплятимуться (чи були) такі телефонні дзвінки, не замовчуйте факти, негайно повідомляйте до правоохоронних органів.
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