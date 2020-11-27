Шановні платники податків, бухгалтери та керівники! Суспільство | 27-11-2020, 13:12 0 114



Будьте обережні!



В органи державної фіскальної служби Львівщини надходить інформація про осіб, які звертаються начебто від імені керівництва фіскальної служби області, та вимагають кошти у бізнесменів.



Шахраї вимагають гроші для залагодження питань щодо «перевірок», чи на якісь інші потреби.



Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації.



Якщо ж траплятимуться (чи були) такі телефонні дзвінки, не замовчуйте факти, негайно повідомляйте до правоохоронних органів.