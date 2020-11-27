Понад 980 мільйонів гривень єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 27-11-2020, 13:21 0 134



Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Львівській області, сума заборгованості платниками податків зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.11.2020 cкладає понад 980 млн грн, з них: – понад 605 млн грн по юридичних особах та – понад 375 млн грн по фізичних особах.