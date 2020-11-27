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Міжнародний фонд FOUR PAWS Ukraine допоміг ЛКП «Лев» простерилізувати 100 безпритульних котів

Суспільство | 27-11-2020, 14:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    
Протягом 5-ти днів ветеринари міжнародного фонду FOUR PAWS Ukraine безкоштовно проводили стерилізацію та вакцинацію від сказу вуличних котів Львова. Так, за цей час простерилізували 100 котів та кішок, яких до ЛКП «Лев» принесли опікуни та небайдужі мешканці міста.

«За даними минулорічного підрахунку, на вулицях Львова проживає близько 6-ти тисяч котів, які є екосистемою міста. Проте, для гуманного регулювання їх кількості, важливою є стерилізація. Ми вдячні фонду FOUR PAWS Ukraine та його керівнику за щорічну співпрацю з ЛКП «Лев», — зазначає в.о. директора підприємства Андрій Пінчук.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» проводить безкоштовну стерилізацію безпритульних котів. Для цього опікунам чи небайдужим потрібно зателефонувати за номером (068)-535−45 45 та записатись у чергу.
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