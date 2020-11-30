Пропозиція «хабаря» поліцейському обійшлася червоноградцю в 17 тис грн Суспільство | 30-11-2020, 09:41 0 52



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 28-річного мешканця Червонограда, якого обвинувачували у наданні неправомірної вигоди працівнику поліції (ч.1 ст.369 КК України).



Встановлено, що чоловік, аби уникнути адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, запропонував правоохоронцю «хабар», а натомість хотів, щоб працівник поліції не складав протоколи про правопорушення.



За результатами розгляду обвинувального акту, скерованого Червоноградською місцевою прокуратурою, чоловіка визнано винним та призначено йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тис грн.



Пресслужба Львівської обласної прокуратури