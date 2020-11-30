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(ВІДЕО) На Львівщині росіянин перевозив до кордону групу нелегалів із Азії
|Суспільство | 30-11-2020, 09:42
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=powzSWx3eAE&feature=youtu.be
Автомобіль з трьома нелегалами затримали учора надвечір прикордонники Львівського загону неподалік кордону з Польщею.
Під час несення служби прикордонний наряд відділу «Сянки» зупинив автомобіль марки «Фольксваген» на автодорозі «Львів – Ужгород» під керуванням громадянина Російської Федерації. В автівці окрім водія знаходилося троє іноземців. Пасажири не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування та не усі мали документи.
Двоє осіб назвалися громадянами Узбекистану, ще один – громадянин Таджикистану - мав при собі документи. У багажнику автомобіля було виявлено речі та запас продуктів харчування.
Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Дії водія громадянина Російської Федерації, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП «Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України» та статтю ст. 202 ч.-1 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в'їзду-виїзду».
Встановлюються всі обставини правопорушення.
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