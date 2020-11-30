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Жителя Стрийщини засуджено до 8 років ув’язнення за вбивство

Суспільство | 30-11-2020, 09:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    


Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 28-річного жителя с. Нижня Лукавиця Стрийського району, якого обвинувачували у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого (ч.2 ст.121 КК України)

Встановлено, що у вересні 2019 року між обвинуваченим та 41-річним чоловіком виник конфлікт, у ході якого молодший жорстоко побив старшого: наносив удари по різних частинах тіла руками і ногами. Внаслідок травм потерпілий помер.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Стрийської місцевої прокуратури, визнав чоловіка винним у скоєнні злочину і засудив до 8 років позбавлення волі.



Пресслужба Львівської місцевої прокуратури
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