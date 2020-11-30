Підприємців-експортерів запрошують долучитись до онлайн-зустрічі з Послом України в США та представниками Економічної секції посольства Суспільство | 30-11-2020, 09:50 0 67 Львівська міська рада спільно з Посольством України в США запрошує підприємців-експортерів Львова та регіону взяти участь в онлайн-зустрічі з Послом України в США Володимиром Єльченком та представниками Економічної секції Посольства, яка відбудеться вже 10 грудня о 17.00 год.



«Під час заходу ви зможете проконсультуватися з нашими дипломатами щодо особливостей виходу на ринок США, почути корисні поради та рекомендації, обговорити перспективи співпраці та розширення можливостей присутності на ринку США.



Зверніть увагу! Пошук інформації потребує часу та ресурсів, тому під час онлайн-заходу представники Посольства опрацюють та зможуть надати відповіді на ті питання, які ви надішлете не пізніше 4 грудня. Решта питань будуть опрацьовані у робочому режимі, а відповіді будуть надіслані на відповідні адреси електронної пошти", — зазначають організатори.



Зареєструватись для участі та поставити запитання можна за посиланням: https://cutt.ly/ghuBDFO



Деталі для ZOOM-зв'язку будуть надіслані зареєстрованим учасникам заходу додатково.



У випадку запитань, звертайтесь до контактної особи: Олеся Білик +38(067)93−65−675, olsbilyk@gmail.com.



Подія у Facebook: https://www.facebook.com/events/1296442914067894



