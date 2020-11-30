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За останню добу проведено 784 ПЛР-тести, з яких 442 — позитивні
|Суспільство | 30-11-2020, 09:52
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|Як повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, за вчорашню добу лабораторні центри провели 784 ПЛР-тести. Відтак, 442 — позитивні, серед них львів'ян — 215. Залишку проб у холодильнику нема.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 46078 осіб, з них по місту Львову — 19732. З них 29068 — одужали (по місту Львову — 13268), 1236 — померли (з них по місту Львову — 596).
У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 108 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 93 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 267 пацієнтів, у 5-ій лікарні — 107 пацієнтів, у 4-тій лікарні - 4 пацієнти, у міському пологовому будинку — 19 пацієнтів.
Загалом у медичних закладах у стаціонарах перебуває 598 осіб, з них з коронавірусом — 412. 35 осіб є в реанімації, 11 — на апаратах ШВЛ.
За останню добу в медичні заклади міста поступило 23 особи, а виписано — 1
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