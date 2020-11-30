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Для забезпечення проїзду по місту, зранку працювало 23 одиниці снігоочисної техніки

Суспільство | 30-11-2020, 09:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 94 94    
Станом на ранок 30 листопада по місту працювало 23 одиниці снігоприбиральної техніки, ще 27 машин було на чергуванні. Для посипання вулиць використано 113 м куб піскосуміші та понад 8 тонн солі.

Відтак, до прибирання вулиць та хідників зранку було залучено 16 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів, 2 трактори. Також зранку до прибирання міста залучені двірники та працівники комунальних служб міста.

Вчора протягом дня по місту працювало 35 одиниць снігоочисної техніки, ще 27 машин було на чергуванні, для посипання вулиць використано 92 м куб піскосуміші та майже 47 тонн солі.

«Вся техніка готова для роботи, є необхідні запаси піскосуміші та реагентів. Якщо погодні умови будуть погіршуватись, будемо залучати більшу кількість піскорозкидувачів та іншої техніки. В першу чергу, важливо забезпечити проїзд на магістральних вулицях, на підйомах та спусках, аби не було ковзання транспортних засобів. Також прибиратимемо і внутріквартальні дороги. Мешканців міста просимо повідомляти на „Гарячу лінію міста“ інформацію про ті чи інші проблемні ділянки, аби комунальні служби могли оперативно реагувати. Усіх учасників дорожнього руху просимо бути максимально обережними», — розповіла Ірина Маруняк, заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, загалом по місту до роботи в зимовий період буде залучено 138 одиниць. З них безпосередньо снігоприбиральної техніки — піскосії, машини з плужно-щіточним обладнанням, тракторці - це 86 одиниць. Місто має також 24 тис тонн піскосоляної суміші, та орієнтовно 5,5 тис. тонн чистої технічної солі, і 86 тонн хімічного реагенту.
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