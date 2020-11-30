«Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях», — А. Садовий Суспільство | 30-11-2020, 09:55 0 72 За словами міського голови Львова Андрія Садового, ситуація із захворюваністю у місті наразі залишається стабільною.



«Я дивлюсь по кількості людей, які хворіють в Україні. Чесно кажучи, ріст є дуже серйозний. Однак у нас по Львову ситуація в принципі рівно тримається по кількості людей, які захворіли, і по ліжкомісцях. Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях.



Зараз йдеться про локдаун. Уряд ще не вирішив кінцево, як він буде виглядати, але він має бути індивідуальним та враховувати специфіку кожного регіону. Наприклад, ми розуміємо, що Різдво скасувати не можна, адже у нас у цей час завжди є особлива атмосфера у Львові. Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що жодні заборони діяти не будуть. Я дотримуюсь думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень. Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", — зазначив мер у ефірі радіо «Люкс».



Додамо, що загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 46078 осіб. З них 29068 — одужали, 1236 — померли.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 108 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні — 93 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 267 пацієнтів, у 5-ій лікарні — 107 пацієнтів, у 4-тій лікарні - 4 пацієнти, у міському пологовому будинку — 19 пацієнтів.



