Поблизу Домініканського собору відновили квіткову браму Суспільство | 30-11-2020, 09:57 0 56 Відновлена квіткова історична брама тепер прикрашатиме вхід у будинок-пам'ятку архітектури на вулиці Ставропігійській, 4. Там вирівняли деформовані металеві елементи, відновили втрачені, а також повернули її автентичний колір — червоний. Це перші відновлені у Львові двері цього року саме такого кольору. Металеву браму за підтримки ЛКП «Бюро спадщини» управління охорони історичного середовища фахівці відновлювали близько двох місяців.



«Ця брама була дуже незадовільного вигляду через облущену стару фарбу і численні пошкодження. Ми знали, що попереду нас чекає багато роботи, але двомісячна робота дала чудовий результат. Тепер, після відновлення, вона привертає увагу своїм незвичним забарвленням та декоративним оздобленням», — зазначив реставратор Ігор Добрянський.



Фахівці вирівняли деформовану конструкцію брами та відновили її засклення, яке частково було забите металом.



Додатково реставратори встановили новий австрійський замок, який хоч і не рідний, але відповідає по віку брамі.



«Особливістю цією брами є те, що її елементи не приварені, а фіксуються на заклепках. Вони додають брамі додаткового шарму. Також ми відновили полотно в місці, де врізався старий кодовий замок та виготовили і встановили нову клямку», — додав реставратор.



Браму відновили завдяки програми співфінансування з мешканцями.



Загальна вартість реставрації становила більше 63 000 грн, з яких місто оплатило 44 378 грн, а іншу частину — мешканці.



Нагадаємо, усі роботи проводять відомі місцеві реставратори по дереву та металу. При реставрації брам 70% вартості робіт оплачуються із міського бюджету, 30% - сплачують мешканці.

