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30 листопада – початок прийому заявок на Конкурс проєктів місцевих ініціатив
|Суспільство | 30-11-2020, 10:05
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Львівська обласна рада інформує, що о 9:00 год. 30 листопада розпочинається проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2021 рік. Триватиме прийом заявок до 18:00 год. 1 лютого 2021 року включно.
Прийом документів на участь здійснюється виключно на онлайн-платформі, яка створена на сайті Львівської обласної ради за посиланням: HTTP://REGISTRATION.LVIVOBLRADA.GOV.UA/
Нагадаємо, Конкурс проводиться за такими пріоритетами:
- «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
- «Охорона здоров'я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).
- «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
- «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.
- «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) - будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
- «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.
Відтепер зменшено кількість пріоритетів – виведено з переліку як окремі пріоритети «Спорт» і «Безпека», але охочі можуть подавати заявки за цими напрямками в межах пріоритету «Інші пріоритети».
Гранична вартість проєкту становить не більше 500 тис грн.
Гранична субвенція з обласного бюджету для проєкту становить – 250 тис грн.
Мінімальна вартість проєкту, який може брати участь в конкурсі, – не менше 100 тис грн.
Усю необхідну інформацію про проведення конкурсу, в тому числі Програму проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 – 2025 роки, затверджену рішення Львівської обласної ради № 866 від 10.09.2019 (Додаток 2), розміщено на офіційному сайті Львівської обласної ради за посиланням: HTTPS://VISUALIZATION.LVIVOBLRADA.GOV.UA/LDP-VISUAL.HTML
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