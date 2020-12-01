Ведуча новин російського телеканалу «РБК» отримала заборону в’їзду на 3 роки через відвідування Крим Суспільство | 30-11-2020, 12:13 0 119 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=2SFFCFsniLM





Заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, Державна прикордонна служба проводить постійно.



Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Одещині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії.



Український кордон вона перетинала в пункті пропуску «Могилів-Подільський».



Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим.



Для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка. Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ.



За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку.