Понад 845 млн грн плати за землю надійшло до місцевого бюджету Суспільство | 30-11-2020, 12:14 0 172





В Головному управлінні ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня – жовтня 2020 року до місцевого бюджету від платників податків Львівщини надійшло понад 845 млн грн плати за землю.



У жовтні 2020 року з плати за землю до місцевого бюджету надійшло 94,6 млн гривень. У порівнянні з жовтнем 2019 року надходження плати за землю збільшилися на 7,2 млн грн (жовтень 2019 року – 87,4 млн гривень).



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