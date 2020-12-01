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Ведуча новин російського телеканалу «РБК» отримала заборону в’їзду на 3 роки через відвідування Криму
|Суспільство | 30-11-2020, 12:17
| 0 142
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=2SFFCFsniLM
Заходи з виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які незаконно відвідують тимчасово окуповані території України, Державна прикордонна служба проводить постійно.
Одну з порушниць, громадянку Молдови, прикордонники зупинили вчора на Вінниччині. Жінка слідувала автобусом на в’їзд в Україну та планувала транзитом проїхати до Росії.
Український кордон вона перетинала в пункті пропуску «Могилів-Подільський».
Під час паспортного контролю відносно громадянки спрацювала база даних прикордонного відомства, адже до її спроби перетнути кордон співробітники ДПСУ вже мали попередню інформацію про її незаконні подорожі в окупований Крим.
Для з’ясування всіх обставин була проведена додаткова перевірка. Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року дана особа в порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї відвідувала український півострів. На нього вона потрапляла з території РФ.
За такі дії прикордонники відмовили іноземці в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну. Наразі її повернуто у зворотному напрямку.
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