Прикордонник Білгород-Дністровського загону припинив дитячу гру з гранатою Суспільство | 30-11-2020, 15:01 0 118



На Одещині прикордонник помітив у дітей «іграшку», схожу на боєприпас, та запобіг можливому нещасному випадку.



Надвечір 29 листопада прикордонник Євгеній Чебан повертався додому у село Новоселівка. На узбережжі річки чоловік помітив групу дітей, серед яких був і син Євгена.



Охоронець рубежу зауважив, що предмет, яким бавилась малеча, найімовірніше – бойова граната. Тривоги додало пояснення дітей, що це не принесена кимось з них «іграшка», а знайдена на вулиці річ. Прикордонник негайно забрав загрозливий предмет у дітей та відвів їх на безпечну відстань.



На місце події військовослужбовець викликав представників Держслужби України з надзвичайних ситуацій та Нацполіції. До приїзду саперів, охорону боєприпасу забезпечив прикордонний наряд відділення «Петрівка».



Чи знайдений дітьми предмет є бойовою гранатою, визначить експертиза.