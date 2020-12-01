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Прикордонник Білгород-Дністровського загону припинив дитячу гру з гранатою

Суспільство | 30-11-2020, 15:01Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    


На Одещині прикордонник помітив у дітей «іграшку», схожу на боєприпас, та запобіг можливому нещасному випадку.

Надвечір 29 листопада прикордонник Євгеній Чебан повертався додому у село Новоселівка. На узбережжі річки чоловік помітив групу дітей, серед яких був і син Євгена.

Охоронець рубежу зауважив, що предмет, яким бавилась малеча, найімовірніше – бойова граната. Тривоги додало пояснення дітей, що це не принесена кимось з них «іграшка», а знайдена на вулиці річ. Прикордонник негайно забрав загрозливий предмет у дітей та відвів їх на безпечну відстань.

На місце події військовослужбовець викликав представників Держслужби України з надзвичайних ситуацій та Нацполіції. До приїзду саперів, охорону боєприпасу забезпечив прикордонний наряд відділення «Петрівка».

Чи знайдений дітьми предмет є бойовою гранатою, визначить експертиза.
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